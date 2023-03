OM Mercato : Quel avenir pour Payet ?

Dimitri Payet a quasiment disparu des plans de Tudor. Même s’il reste présent sur la feuille de match, il reste plus longtemps sur le banc de touche que sur le terrain. Alors qu’il lui reste un an de contrat, la question de son futur à l’OM se pose, même si le joueur ne semblerait pas vouloir partir.

Payet disparaît de plus en plus. Cette saison le numéro 10 de l’OM est très peu utilisé par Tudor. Il n’est titulaire qu’a de rares occasions et lorsqu’il ne rentre en jeu, il ne dispute que pas beaucoup de minutes. 13 fois il a été sur la feuille de match, mais n’est pas rentré en jeu. Son dernier match complet remonte au 29 octobre dernier, lors du nul 2-2 à Strasbourg. La Provence rapporte que cette saison Payet ne joue en moyenne que 22 minutes par match, plus de trois fois moins que les 67 minutes de moyenne la saison précédente. Son efficacité est elle aussi en chute libre, il est décisif en moyenne toutes 168 minutes, alors qu’en 2021-2022 c’était toutes les 128 minutes, toujours selon le quotidien. Depuis le quart de finale de coupe de France, perdu contre Annecy, le 1er mars, Payet n’a pas disputé une seule minute de Ligue 1.

Si tu donnes plus de temps de jeu à Payet il pourrait apporter plus

« Le système de Tudor est basé sur une intensité maximale et sur un repli défensif important, ce n’est pas évident quand tu es plus âgé. Mais je pense qu’en lui donnant plus de rythme, il pourrait beaucoup apporter sur une heure. C’est difficile parce qu’il a très peu de temps de jeu, et les entraînements ne remplacent pas les matches. » Benjamin Nivet – Source : la Provence (28/03/2023)

En 2020, Payet avait prolongé jusqu’en 2024 et le président de l’époque Jacques-Henri Eyraud avait annoncé que Payet était « Marseillais à vie« . Mais pour le milieu de terrain, l’heure ne semble pas être à un départ. Il ne souhaiterait pas quitter l’OM et reste concentré sur la qualification directe du club pour la prochaine Ligue des Champions.