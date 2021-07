OM Mercato: Radonjic réagit à la rumeur Ludogorets…

Nemanja Radonjic était prêté au Herta Berlin depuis le mois de janvier. Ce dernier aimerait rester en Allemagne. Alors qu’une rumeur faisait était d’un transfert vers Ludogorets, il a réagit à cette information…

D’après les informations de Telegraf, Radonjic pourrait s’engager dans les prochains jours avec l’écurie bulgare. Il ne manquerait plus que la visite médicale de ce dernier. Une news démontée par le joueur lui même dans les colonnes du média serbe Butasport : « Ludogorets ? Peut-être la plus grosse bêtise que j’aie jamais vue. C’est un vrai mensonge ! ».

💣 TRANSFER BOMB: Bulgarian champions Ludogorets are close to signing Serbian winger Nemanja Radonjić from Marseille, claims daily newspaper Match Telegraph. According to the information, Ludogorets and Marseille have already reached an agreement… 🤝 pic.twitter.com/y6ZapY8YR1

