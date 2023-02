OM Mercato – Ribalta: « C’est un très bon transfert pour nous ! »

Recrue du mercato hivernal, Ounahi a réalisé des débuts fracassants avec l’OM en inscrivant un bijou face au FC Nantes. Javier Ribalta, directeur du football est revenu sur le transfert du Marocain…

Ciblé par plusieurs clubs après un bon début de saison avec Angers en Ligue 1, mais surtout une coupe du monde fantastique avec le Maroc, Azzedine Ounahi s’est finalement engagé à l’OM contre 10 millions d’euros. Un coup de maitre qu’a expliqué Ribalta, directeur du football dans un entretien à Téléfoot, qui sera diffusé en intégralité ce dimanche…

On a commencé à parler avec Ounahi avant le mondial– Ribalta

« Pour être honnête, on a commencé à parler avec Oubahi avant le Mondial, a confirmé le dirigeant olympien. Puis la Coupe du monde a commencé… Ça a tout tué parce qu’à partir de ce moment, il était devenu inatteignable pour nous. Donc on s’est dit : ‘OK, prenons le risque, et attendons un petit peu.’ S’il part ailleurs tant pis, on le perd, mais on ne fera pas des offres folles qu’on ne peut pas se permettre. Après un petit moment, le mercato avance, donc on s’est concerté, et on s’est dit : ‘c’est peut-être le moment d’y aller.’ Et honnêtement, je pense que c’est un très bon transfert pour nous. » Javier Ribalta— Source: Téléfoot (17/02/23)

🔹Javier Ribalta qui explique les coulisses du recrutement d’Azzedine Ounahi à l’OM. 👏 (📽️@telefoot_TF1) #TeamOM pic.twitter.com/7TBk5CFfcg — Infos OM (@InfosOM_) February 17, 2023

J’ai parlé avec Van Der Sar, Ounahi voulait venir à l’Ajax– Sneijder

« J’ai parlé avec Van der Sar pour Ounahi, il voulait venir à l’Ajax. Maintenant il est à l’OM, d’ailleurs il mit un but fantastique pour sa première. De toute façon sa venue était impossible, nous n’avions pas les fonds disponibles. » Wesley Sneijder— Source: We Talk Ajax (03/02/23)

“I spoke with vd Sar about the Moroccan midfielder [Azzedine Ounahi]. He wanted to go to Ajax. He now went to Marseille and straight away scored a fantastic goal. But there was nothing [possible]. There were no resources available.” [Wesley Sneijder – Veronica Offside]#Ounahi pic.twitter.com/d6nwEMyFP8 — weTalk Ajax (@wetalkajax) February 3, 2023

#Ounahi : « Je veux remercier le président et le directeur sportif pour leur confiance. On a parlé pendant 30min avec Longoria, il m’a parlé du club. J’avais des contacts avancés avec l’Italie et l’Angleterre mais j’ai choisi l’OM parce que c’est le plus grand club de France » #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2023

J’avais des contacts avancés avec l’Italie et l’Angleterre mais j’ai choisi l’OM

« Je veux remercier le président et le directeur sportif pour leur confiance. On a parlé pendant 30min avec Longoria, il m’a parlé du club. J’avais des contacts avancés avec l’Italie et l’Angleterre mais j’ai choisi l’OM parce que c’est le plus grand club de France. On sait que dans le football ça va vite. J’ai travaillé mais on sait qu’on peut se retrouver dans un grand club et du jour au lendemain on entend plus parlé de toi. Je vais profiter de chaque instant ici. Je suis hyper content d’être à l’OM ». Azzedine Ounahi – source : Conférence de presse (02/02/2023)