OM Mercato : Rothen révèle que des joueurs importants ont rassuré AVB. Ils refuseront de partir en cas d’offres !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG Jérome Rothen a évoqué le choix d’André Villas-Boas de poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Il révèle notamment que certain joueurs de l’effectif ont décidé de rester à l’OM même s’ils reçoivent des offres intéressantes fianancièrement pour le club.

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, Jérome Rothen révèle que plusieurs joueurs important de l’OM ont fait savoir à André Villas Boas qu’il refuseraient de quitter le club marseillais cet été lors du Mercato si les dirigeants reçoivent des offres fiancèrent intéressantes :

Il a par contre été rassuré par des joueurs — Rothen

« Je ne sais pas si le président a réussi à le rassurer car il a été incapable de le faire tout au long de l’année. C’est d’ailleurs très tendu entre Villas-Boas et Eyraud. Il a par contre été rassuré par des joueurs et ça je le sais qu’il en a eu au téléphone. Certains l’ont même appelé pour lui dire qu’ils allaient rester, et cela a fait la différence car on sait qu’il est obligé de vendre. Des joueurs importants dans l’effectif l’ont rassuré en disant : « même en cas d’offre je resterai un an de plus et on ne m’obligera pas à partir car j’ai un contrat et je veux jouer la Ligue des Champions avec l’OM. » Donc il s’est dit qu’il allait pouvoir garder cet effectif en essayant de faire quelques retouches avec des jeunes joueurs et quelques surprises. Mais à l’arrivée il conservera ses meilleurs éléments » Jérome Rothen – Source : RMC Sport