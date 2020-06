OM Mercato : Sanson, le temps de l’hésitation ?

Morgan Sanson est annoncé sur le départ depuis l'été dernier. Le milieu de terrain avait coché cet été 2020 pour faire le grand saut vers un championnat étranger, mais rien ne serait encore acté...

Morgan Sanson est un joueur dont la valeur marchande peut rapporter un joli chèque à l’OM. Si le président Eyraud se serait montré gourmand en demandant plus de 30M€, l’ancien du MHSC aurait des touches en Premier League. Sanson s’est rapproché de l’agent Pini Zahavi pour tenter d’obtenir une offre d’un club plus huppé que Crystal Palace ou West Ham. Le milieu de terrain de 25 ans a envie de jouer la Ligue des Champions et pourrait selon l’Equipe être tenté de rester à Marseille… sauf si un club de Premier League qualifié pour cette compétition se montre intéressé…

L’agent du milieu de terrain avait été clair en mars dernier…

on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club

« Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement. Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives. C’est compliqué de dire qu’un départ de Sanson est inéluctable. Il a une forte valeur marchande, mais ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies financières et sportives. Marseille est certes dans une obligation économique. Mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club. » Agent de Morgan Sanson – Source : 20 minutes