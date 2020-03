OM Mercato : « Strootman, c’est un problème à long terme »

Extrait du dernier DFM de ce jeudi. Notre plateau évoque le cas Kevin Strootman, gros salaire et impact limité sur l’équipe…

Pour Byllel (Freecouch4fans), Strootman c’est une catastrophe industrielle. Mourad Aerts estime lui que sa valeur économique ne correspond pas à son niveau, c’est un problème à long terme car l’OM va a voir du mal à lui trouver une porte de sortie…

Pour revoir ce DFM en intégralité



Benjamin Courmes et Mourad Aerts sont accompagnés aujourd’hui d’Emmanuel Barranguet (AFP Sports) et Byllel (Free Couch 4 Fans). Ensemble et pendant une heure, ils font le tour de l’actualité marseillaise des derniers jours.

Le sommaire :

Avant-Match : OM – Amiens

Les Paris FCM

Gros Débat : Le retour de Michy, bonne idée ? Le retour de Michy, bonne idée ?

Petit Débat : Capitaine Bouna Capitaine Bouna

