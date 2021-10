OM Mercato: Thiago Almada va quitter Vélez en janvier !

Le club américain était passé à deux doigts d’enrôler la pépite argentine l’été dernier mais le manque de temps pour finaliser son visa de travail l’en avait empêché. En revanche, il devrait bien rejoindre les Etats-Unis cet hiver comme il vient de l’annoncer…

Amine Harit a signé à l’OM à la fin du mercato estival. Mais le premier choix, de Pablo Longoria à ce poste, était sans doute Thiago Almada. Le jeune espoir du football argentin et mondial de 20 ans était pendant un temps une volonté marseillaise. En revanche, la somme réclamée par son club Vélez (15 millions hors bonus) avait découragé la direction de l’OM.

Mais il y avait aussi l’Atlanta United sur le coup. D’ailleurs, c’était bien là-bas qu’il devrait s’engager pour quatre ans cet hiver comme il l’a affirmé au micro de Tyc Sport. Malgré tout, il insiste sur le fait qu’il souhaite y jouer un an avant de rejoindre l’Europe. L’Olympique de Marseille devra encore patienter, avant de signer la pépite argentine…

Tout est en bonne voie pour décembre ou janvier — Almada

« C’était sur le point d’arriver il y a quelques mois, mais c’était un peu tard. Tout est en bonne voie pour décembre ou janvier. J’y ai pensé avec ma famille et mon représentant. Je veux faire une bonne saison et avoir l’opportunité d’aller en Europe. » Thiago Almada— Source: Tyc Sport (28/10/21)

« Thiago Almada confirme l’avance du 31/08. jouera dans #AtlantaUnited dès janvier. Tout a été convenu entre le club MLS et #Velez . Il signera son contrat de quatre ans une fois qu’il aura résolu un problème de papier. » German Grova— Source: Twitter (28/10/21)

Almada, pas la priorité

« Almada est plus jeune que Fulgini et Adli, c’est peut-être pour cela qu’on se dirige vers ce genre de joueur. Mais dans tous les cas ça ne me semble pas être la priorité à l’heure actuelle d’aller chercher Thiago Almada. Je l’ai vu un petit peu jouer. C’est un petit Argentin dribbleur qui a joué sous les ordre de Heinze, dans un système bielsicte où il a été mis en avant car ce sont des systèmes qui font la part belle aux joueurs offensifs. Il a montré de belles choses, mais aussi de moins belles hors du terrain ne l’oublions pas. C’est peut-être pour ça qu’il a aussi peu de clubs. On en fait beaucoup car c’est exotique. On a envie de voir ce que c’est. Moi je le comparerai avec Adli. C’est un joueur que j’ai vu avec Toulouse, et dans cette idée de remplaçant à Payet il me plaît beaucoup parce que c’est le même genre de prospect. Si je devais faire un choix entre les deux je ne sais pas lequel je prendrai. Après tout dépend de ta latitude financière. Ok t’as libéré du salaire mais est-ce que le club est prêt à lâcher en prêt avec option d’achat » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/08/21)