OM Mercato: Un club anglais ne lâche pas Caleta-Car ?

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Duje Caleta-Car est finalement resté à l’OM. Une déception pour les dirigeants qui souhaitaient absolument vendre le Croate. Alors que Wolverhampton était intéressé, le club anglais pourrait revenir à la charge cet hiver…

L’été dernier, Caleta-Car a refusé de quitter l‘Olympique de Marseille et de rejoindre Wolverhampton. D’après La Provence, la compagne de Caleta Car n’était pas emballée par cette possibilité. Les agents du joueur ont fait savoir aux dirigeants anglais que leur poulain ne voulait pas s’engager en leur faveur. Wolverhampton a donc abandonné la piste. »

Mais selon Fichajes.net, les Wolves comptent revenir à la charge dès cet hiver. Une possibilité qui semble compliquée, sachant que le Croate a déjà refusé de rejoindre l’écurie anglaise… à moins que ce dernier change d’avis au grand bonheur de Pablo Longoria.

Sampaoli n’aime pas son profil– Germain

« Caleta-Car a sa place dans les boulets. Son retour était inattendu. Dimanche, je me suis pris une claque quand j’ai vu la compo à Lille. J’avais du mal à comprendre la tactique de Sampaoli. Pour Caleta-Car, ça a été une surprise, je ne comprends pas la gestion. Peut-être qu’il avait fait une bonne semaine d’entraînements. Peut-être que l’OM le met en vitrine pour pouvoir le vendre l’hiver prochain. Je commence d’ailleurs à croire à cette hypothèse. C’est la seule qui est plausible. Car il tire la tronche, il n’est pas heureux, il n’est pas impliqué. Il a mal vécu le mercato estival. En plus, Sampaoli n’aime pas son profil, car il est lent, il est long dans la relance. Et là, d’un coup, Sampaoli met Caleta-Car sur un match très important à Lille. Cette défaite plombe la trêve internationale… Quitte à faire tourner l’effectif, pourquoi ne pas mettre Alvaro, qui avait été bon contre Galatasaray ? Caleta-Car, c’est un mystère. Et le fait que Sampaoli l’a sorti rapidement, c’était un terrible aveu d’échec… » Florent Germain— Source: FCM (04/10/21)

L’ancien joueur de l‘OM, Eric Di Meco se serait bien débarrassé du défenseur central au dernier mercato estival :

Je l’aurais amené volontiers dans son club en Angleterre – Eric Di Meco

« Sur le cas Caleta-Car, le problème, c’est que ce n’est pas à nous qu’il faut poser la question parce que si on n’y a pas pensé c’est parce que d’après moi le club voulait le vendre on le sait et je pense que le fait qu’il ne parte pas ça a agacé particulièrement les dirigeants. Et, en plus, il ne faisait plus partie des plans. Il y a quand même deux défenseurs centraux qui sont arrivés, plus deux qui restent. Donc, d’après moi, si on n’y a pas pensé c’est parce que je me demande même si eux y pensent encore quoi. Mais surtout, on sait ce que c’est : un suspendu, une blessure dans l’axe. On en a besoin. Il joue. Il flambe. Parce que là, en plus, ce système à trois défenseurs avec ce dispositif-là, lui convient particulièrement. Lui il est embêté quand il est face à un mec qui va vite en un contre un avec deux centraux… mais là dans l’axe derrière c’est solide quoi, il n’y a pas beaucoup d’espaces. En plus avec deux milieux de terrain défensifs. Donc, ça peut lui convenir et peut-être qu’un jour il va rentrer et il sortira plus. Et oui il a des qualités quand même. Il est international croate, il a été demandé par des clubs… même si moi, je l’ai dit, je l’aurais amené volontiers dans son club en Angleterre pour ne pas qu’il se perde à l’aéroport. Ouais, pour moi, il a fait son temps. Mais, là où Jean-Charles a raison, c’est que dans ce métier ça va vite et il peut vite rendre des services. » Eric Di Meco – Source : FCM (13/09/2021)