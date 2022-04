OM Mercato: Un gros club italien revient en force sur Kamara ?

Le mercato estival du côté de l’Olympique de Marseille s’annonce très mouvementé. Si les supporters seront surtout attentifs à ce qui se passera au niveau des arrivées, il faudra aussi pour Pablo Longoria gérer les départs. Et si il y en a un qui ne plus aucun doute, c’est celui de Boubacar Kamara. Le joueur formé à l’OM va quitter le club libre et pourrait s’engager selon la presse italienne avec la Juventus de Turin.

Plus que performant depuis ses débuts à l’OM sous l’ère Garcia et une nouvelle fois impressionnant cette année sous les ordres de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara ne poursuivra pas l’aventure du côté de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Après 4 années de titulaire dans le groupe professionnel et malgré de nombreuses négociations amorcées par Pablo Longoria, le « minot » marseillais n’a pas souhaité prolonger son contrat et quittera le navire olympien cet été, libre.

À lire également : Daniel Riolo met en garde l’OM (avec la grosse boulette de Caleta Car)

Âgé de seulement 22 ans et capable de jouer aussi bien en défense qu’au milieu de terrain, la pépite marseillaise ne manquera pas de sollicitations. Et si il semblait que l’Atlético de Madrid tenait la corde pour obtenir sa signature les dernières semaines, il semblerait qu’un nouveau prétendant ait fait une entrée fracassante dans ce dossier. En effet, si on en croit les informations de la chaine italienne 7 Gold , les Bianconneri seraient rentrés dans la danse pour faire signer le milieu marseillais. La direction de la Veille Dame devrait formuler à l’entourage du joueur une offre dans les prochains jours afin de l’enrôler gratuitement.

L’OM résigné à l’idée de voir Kamara partir ?

Malgré la belle saison réussie sur le plan sportif des olympiens qui sont en course pour obtenir une qualification en Ligue des Champions et une place de titulaire dans le onze de Sampaoli, Kamara souhaite tenter l’aventure ailleurs. Un échec cuisant pour la direction olympienne qui risque de perdre un joueur jeune, très talentueux et tout cela pour le prix de 0 euro. Une catastrophe économique et sportive dont Pablo Longoria à assumer la responsabilité sur les ondes de RMC début mars :

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022) À lire également : Feyenoord – OM (3-2) : Marseille se saborde sous la pression !