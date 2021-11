OM Mercato: Un nouveau club prestigieux s’intéresse à Kamara ?

De nouveau capitaine face Clermont, le jeune marseillais Boubacar Kamara n’a plus que quelques mois de contrat à l’Olympique de Marseille. Son avenir demeure plus que jamais. Un départ en fin de saison est plus que jamais d’actualité. D’autant qu’un nouveau prétendant et non des moindres pourrait se positionner…

Cela fait quelques mois que le dossier Kamara anime l’actualité de l‘Olympique de Marseille. Alors que son contrat avec le club marseillais prendra fin en juin 2022, une prolongation de contrat ne semble toujours pas à l’ordre du jour.

Récemment, Foot Mercato annonçait que le joueur formé à l’OM comptait prolonger son contrat afin d’offrir la possibilité au club de récupérer une indemnité de transfert. Ce qui est certain, c’est qu’il devrait être très sollicité lors du prochain mercato sachant qu’il pourra choisir dès janvier son futur club.

Le Barça cible Kamara

Newcastle, Arsenal et le Milan AC feraient notamment parti des prétendants. Le club italien voit notamment en lui le remplaçant parfait pour Franck Kessié. L’Ivoirien pourrait quitter l’AC Milan très bientôt et il faudra donc un élément supplémentaire au milieu de terrain.

Mais d’après SPORT, le natif de la Soude serait la liste du FC Barcelone qui recherche un milieu de terrain défensif. Alors que le nom de Ndombele a été évoqué, Kamara a l’avantage d’être libre à la fin de la saison. En difficulté financière, l’écurie catalane pourrait voir la situation contractuelle du Marseillais comme une aubaine…

#FCB🔴🔵 👋El Tottenham está negociando el fichaje de Kessié y podría darle salida 👀El Barça lleva tiempo en contacto con Ndombélé, pero tiene otras alternativas ✍️Lluís Miguelsanz https://t.co/SxFGg7PldR — Diario SPORT (@sport) November 3, 2021

Je conseillerais à Kamara de prolonger– Nasri

Dans notre Débat Foot Marseille diffusait ce lundi, Samir Nasri, l’ancien marseillais qui s’est retrouvé dans la situation de Boubacar Kamara avant de rejoindre Arsenal a donné un conseil au minot. Il lui demande de prolonger son contrat à Marseille.

« Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans une club du milieu de tableau en PL. Et c’est ton club, il y a un bon projet. T’as la vingtaine, de l’argent tu vas en gagner dans ta carrière. » Samir Nasri— Source: FCM (25/10/21)