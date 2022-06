OM Mercato: Un nouveau club s’intéresse à Milik ?

Milik restera, restera pas ? À chaque intersaison depuis qu’il est arrivé le polonais est annoncé sur le départ. Et après la Juventus, c’est la Fiorentina qui s’intéresse à son profil…

Si l’on en croit les informations du Corriere dello Sport, la Fiorentina aurait fait d’Arek Milik l’une de ses pistes prioritaires pour le mercato. Désireux de recruter un élément offensif pour pallier le départ de Dusan Vlahovic, la Viola serait très intéressé par Milik qui aurait le profil parfait et pourrait même formuler une offre.

Une proposition qui pourrait faire réfléchir les dirigeants de l’OM, surtout vis à vis des difficultés qu’a connu l’attaquant à s’intégrer dans le système de jeu de Jorge Sampaoli. Cependant, malgré toutes ses péripéties, Arek Milik dresse un bilan personnel satisfaisant en inscrivant 20 buts et en délivrant 2 passes décisives en 37 matchs cette saison.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria s’intéresse à ce solide défenseur central en fin de contrat ?

Longoria évasif pour Milik

Jorge Sampaoli, le coach argentin saura-t-il utiliser l’ancien joueur du Napoli et préférait le voir quitter le navire afin de faire venir un joueur plus susceptible de rentrer dans son plan de jeu?

A LIRE AUSSI : Mercato : Longoria a fixé le prix de départ de Caleta-Car? Un club espagnol sur le coup !

Pour le moment, aucune réponse dans ce dossier qui sera à surveiller durant tout l’été. Pablo Longoria a répondu aux questions de RMC à ce sujet dans Rothen s’enflamme diffusé la semaine dernière. Le président de l’Olympique de Marseille avait expliqué qu’il souhaitait donner de la continuité à ce groupe et je pense que cela n’a pas changé depuis.

« C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible » Pablo Longoria – Source : RMC 25/05/22)

« Je voudrais rester »– Milik

Malgré les tensions avec Sampaoli et les possibles intérêts de la Juventus et de la Fiorentina, Milik le déclare lui-même il veut rester à l’OM.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. » Arkadiusz Milik Sources : La Provence

À 28 ans, l’international polonais est à un tournant de sa carrière et doit faire le bon choix. À quelques mois d’une probable participation à une coupe du monde particulière, le joueur à tout intérêt à rester dans un contexte qu’il connaît bien et où il pourra s’épanouir. S’il veut continuer à Marseille, nul doute aussi qu’il sera important dans la campagne européenne de l’OM la saison prochaine. Affaire à suivre.

« Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste ». Arkadiusz Milik Sources : La Provence