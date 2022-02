Retrouvez le replay de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi en direct à 17h30 avec Mourad Aerts, Jean-Charles De Bono et notre invité, Avy Assouly. A programme retour sur la défaite face à Lyon, et ses conséquences, la rumeur d’un retour de Sakai à l’OM et le match de ce soir contre Angers.

Bon visionnage !