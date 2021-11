OM Mercato: Une approche de deux clubs anglais pour Gerson ?

Recrue la plus chère du mercato estival marseillais, Gerson a des difficultés à s’imposer dans le onze titulaire de Jorge Sampaoli. Deux clubs anglais auraient tentés une approche, afin de recruter le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille…

En difficulté du côté de l’OM, Gerson aurait reçu des approches de deux clubs anglais d’après l’Equipe, sans connaitre l’identité de ces derniers. D’après son entourage interrogé par le quotidien sportif, il ne souhaiterait pas quitter l’Olympique de Marseille, le Brésilien aime la ville qui lui rappel Rio de Janeiro, et le stade Vélodrome. Souvent interpellé par les supporters de Flamengo sur les réseaux sociaux pour évoquer un retour, il souhaite s’imposer dans le club marseillais. Convoqué avec la sélection brésilienne, l’ancien joueur de l’AS Roma devra afficher un meilleur visage à son retour afin de convaincre les supporters olympiens, mais surtout son coach, Jorge Sampaoli.

Je m’interdis de le juger définitivement, j’attend encore de voir– Aerts

« Je m’interdis de juger définitivement Gerson. J’attend encore de voir, je ne pense pas qu’il faut se cacher derrière son placement. Par moment, il évolue dans un rôle qui peut s’assimiler à celui d’un milieu relayeur. Aujourd’hui, avant l’entrée de Payet c’était le patron du milieu de terrain. Certains l’ont même trouvé bon sur ce match, donc je m’interdis de le juger définitivement, j’attend de voir sur le long terme. Mais je ne vous cache pas que cette nuit, je vais rêver de Gerson en train de basculer des gens avec son postérieur et faire des passes en retrait. » Mourad Aerts— Source: FCM (31/10/21)

« C’est pas toujours facile, j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment. Il faut que je sois plus concentré sur le football et avoir l’esprit libéré pour vous montrez le vrai Gerson. Je sais que je suis critiqué, mais je dois me servir de ça pour relever la tête… Les critiques dans le football c’est normal. Le prix de mon transfert est élevé, c’est donc normal que les attentes soient élevées. Les critiques des supporters j’en prend note, c’est des gens passionnés qui payent des maillots et des places. » Gerson – source : Conférence de presse (29/10/2021)