Pablo Longoria s’intéresse à toutes sortes de profils lors de ce mercato estival. Des joueurs expérimentés mais aussi des jeunes éléments, pour les polir et réaliser une plus value intéressante. Ainsi, il avait jété un oeil sur Loïc Badé…

Avec le probable départ de Duje Caleta-Car et celui de Kamara, l’Olympique de Marseille va devoir recruter un voir deux défenseurs centraux. Si le nom de l’expérimenté David Luiz est sorti, c’est finalement William Saliba qui devrait être la première recrue marseillaise dans ce secteur de jeu. D’après les informations de L’Equipe, Pablo Longoria était attentif à la situation du Loïc Badé. Auteur d’une saison pleine sous les couleurs du RC Lens en Ligue 1, le défenseur de 21 ans devrait s’engager avec le Stade Rennais.

Badé rejoint Rennes pour 5 ans

Selon les informations de RCM sport, le défenseur de 21 ans va rejoindre les Bretons pour les cinq prochaines années. Le Stade Rennais et Lens, se seraient mis d’accord pour un transfert avoisinant les 20 millions d’euros, bonus compris.