OM Mercato: Une piste estivale se dirige vers Montpellier ?

Cité parmi les possibles recrues estivales de l’Olympique de Marseille, Zinedine Ferhat est finalement resté du côté de Nîmes cet été. En fin de contrat en juin prochain, Montpellier s’intéresse à lui…

L’été dernier, l‘OM aurait ctivé la piste menant à l’Algérien Zinédine Ferhat qui évolue au Nîmes Olympique en Ligue 2. La saison dernière en première division, il était le meilleur joueur des Crocos mais n’a pas réussi à sauver son club de la relégation. Il est finalement resté chez les rouges et blanc, mais pourrait rejoindre Montpellier.

Michel Mézy, le conseiller spécial du président Laurent Nicollin a avoué suivre l’Algérien dans les colonnes de Midi-Libre : « On le suit. Il a réussi deux belles saisons. Il fait partie des joueurs qui peuvent nous intéresser ».

Journaliste pour le site DZ Foot, Ishaq Chebli avait décrit le joueur pour Football Club de Marseille.

« Sur son profil, il peut jouer ailier gauche ou droit. Même en Algérie, il a joué une saison en tant que latéral droit. Les deux côtés ne posent pas de problèmes. Il a des qualités techniques, de rapidité et une grosse qualité de centre. Lorsqu’il était au Havre, il était celui qui faisait le plus de centres. Comme vous le savez sûrement, il est le recordman de passes décisifs en Ligue 2. Il l’a eu grâce à sa qualité de centre et de percussion. » Ishaq Chebli (DZ Foot) – Source : Football Club de Marseille (10/08/21)