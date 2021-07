OM Mercato: Vézirian insiste pour Coutinho

Cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille, la rumeur Coutinho s’est un peu calmée ces derniers jours. Pourtant, il y aurait toujours des contacts entre l’OM et la star brésilienne selon Thibaud Vézirian. Alors que l’information a été démenti, le journaliste français insiste…

Considérée comme une rumeur farfelue, son nom a tout de même été cité à plusieurs reprises et relayé notamment par Mundo Deportivo et As en Espagne. Rudy Galetti, journaliste pour SportItalia, confirme des réels contacts entre Coutinho et les dirigeants marseillais, et que Puma, équipementier de l’OM, aiderait le club olympien à boucler cette opération. Toutefois, À en croire les propos d’Andrés Onrubia Ramos sur son compte Twitter, l’intérêt de l’OM pour le Brésilien n’existe pas.

Juste pour clarifier un brin ce tweet d’Andrés »En el club » il me semble qu’il parle de l’OM qui »rigole » ou »se moque » de cette rumeur car impossible, pas le Barça. Il en avait déjà parlé. https://t.co/CtLTOUdTO5 — Nico Faure (@Nicommentator) July 9, 2021

Vézirian insiste

Sur sa chaine YouTube, Thibaud Vézirian a confirmé son information :

« Coutinho, c’est vrai ou c’est faux ? Juste après ma vidéo, il y a eu des démentis. Il y a un journaliste espagnol inconnu au bataillon qui est venu défendre le Barça en disant : « Le Barça rigole de cette affaire et de l’OM ». Déjà, on va remettre les choses au clair. Le Barça ne rigole pas du tout de l’OM, le Barça cherche à homologuer les contrats de Depay, Agüero, cherche à prolonger Messi. Ils ne rigolent pas du tout du mercato hyperactif de l’OM. Le Barça cherche à libérer Coutinho pour que Coutinho parte. Et oui, ce n’est pas une exclu que j’ai annoncée. Ça fait déjà depuis fin mai que ça discute. Les tractations sont longues, il faut le libérer. Et les grands agents sont de retour autour de l’OM, il y a de l’argent et on le voit avec ce type de contacts. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce joueur va signer à l’Olympique de Marseille. Ça s’appelle le mercato, ça s’appelle des négociations. Quand je vois des journalistes dire que ce sont des fake news, je suis mort de rire. Comment on peut dire ça. Dans le mercato, pour pouvoir dire ça, il faut avoir des infos du côté du vendeur, des infos du côté de l’acheteur, confronter tout cela. Et ce n’est pas parce qu’au club ou chez le joueur qu’on te dit non, que c’est la réalité. Dans ce cas là, c’est plus honnête de dire qu’on ne sait pas « . Thibaud Vézirian— Source: YouTube (12/07/21)

El rumor de que Philippe Coutinho puede jugar en el Olympique de Marseille la próxima temporada es absolutamente falso. El OM no está interesado en el brasileño y la operación es imposible. Ni tan siquiera se han planteado su incorporación. pic.twitter.com/T5EJ0wNm1u — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 12, 2021

Le FC Barcelone va libérer Coutinho — Vézirian

Il y a trois jours, il avait apporté des précisons sur cet éventuel transfert :

« Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur et l’OM, il y en a eu au moins trois. Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l’OM. Cela se passe en très haute sphère, ce n’est pas des réunions classiques, ce n’est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de Kia Joorabchian. Il y a eu une proposition de prime de 10M€ à la signature, avec à la clé un salaire de 6M€ par an, deux à trois fois moins de ce qu’il touche au Barça. Coutinho a besoin de se relancer, il a envie de venir, et l’opération pourrait être facilitée par l’aide d’un sponsor. Je ne pense pas qu’il sera la recrue surprise de ce lundi. Biensûr qu’il y a de l’argent à l’OM, vous le savez » Thibaut Vézirian— Source: Youtube (09/07/21)