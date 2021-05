OM Mercato – Vidal sans langue de bois : « Sampaoli ? Nous parlons souvent, mais… »

Au cours d’une interview pour le media ESPN Chile, Arturo Vidal a évoqué son avenir, et notamment sa relation avec l’actuel coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli…

Tandis que certains médias faisaient état de négociations entre la direction olympienne et l’agent d’Arturo Vidal afin de rejoindre le club la saison prochaine, le principal intéressé s’est exprimé sur ce sujet lors d’une interview avec ESPN Chile. Et il a avoué avoir beaucoup de respect pour Sampaoli, sans pour autant écarter la possibilité de rester à l’Inter…

« ESTAMOS MUY CÓMODOS EN EL INTER, EN ESTE MOMENTO ES DIFÍCIL PENSAR EN OTRO EQUIPO » #ESPNFC_Chile @kingarturo23 comentó respecto a su futuro y al de Alexis en el cuadro lombardo, y sobre un posible llamado de Jorge Sampaoli para el Olympique de Marsella. pic.twitter.com/K07jtZBlGx — ESPN Chile (@ESPNChile) May 15, 2021

avec sampaoli, Nous avons une bonne communication, il y a de l’estime et du respect – vidal

« Je suis devenu champion avec l’Inter il y a très peu de temps et pour cette raison, il est difficile de penser à une autre équipe pour le moment. Nous verrons ce qui se passera après avoir rejoint l’équipe nationale, mais maintenant c’est très difficile. Sampaoli ? Nous parlons souvent, mais sans aborder les questions liées à mon avenir. Il sait que je suis à l’Inter et que je viens de gagner le Scudetto. Nous avons une bonne communication, il y a de l’estime et du respect. On parle toujours de gagner quelque chose avec le Chili. Plus tard, ce serait un rêve de jouer au Flamengo ou au Colo Colo. J’aime beaucoup Boca, je le suis beaucoup. L’Amérique aussi du Mexique » Arturo Vidal – source : ESPN Chile (15/05/2021)