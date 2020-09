OM, Mercato, Villas-Boas, jeu, Nagatomo, Cuisance… Diallo, Origi, Giroud… quel attaquant recruter ? #SAVlive

Hier soir (mardi soir à partir de 21h) Nicolas FILHOL et Rayane BENMOKRANE étaient en LIVE pour un SAV exclusivement sur Twitch ! Nos deux journalistes ont répondu à vos questions… Voici le replay !





Nos deux journalistes ont évoqué plusieurs sujets que vous avez proposé. Qui sera le leader Payet vs Thauvin ou encore le recrutement de Nagatomo pour commencer. La déclaration choc de Reine Adélaïde, et l’hypothèse de son profil pour remplacer Sanson ensuite. D’autres thèmes comme l‘arrivée de David Friio ou encore l’avenir pour Villas-Boas ont été abordés. La question d’un départ de Caleta-Car ou de Sanson et plus généralement les ventes lors du mercato a été posé. Mais aussi le profil du futur attaquant avec des proposition comme Origi, Diallo, ou encore Giroud. Le jeu frileux d’AVB a été pointé du doigt. Enfin, l’arrivée de Shavinz au FCM et la progression de notre média ont conclu ce SAV !

NOUS SUIVRE SUR TWITCH