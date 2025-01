OM : Merlin, double passeur décisif !

L’OM s’offre une première victoire en 2025 face à une petite équipe du HAC. Voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier lors de cette dernière rencontre de la 16e journée de Ligue 1.

L’OM a démarré l’année 2025 en force en dominant Le Havre 5-1 au Vélodrome. Après un début de match difficile, Marseille a pris le contrôle grâce à Valentin Rongier (25′), Bilal Nadir (39′) et Neal Maupay (43′) qui ont inscrit trois buts avant la pause. En seconde période, Elye Wahi (66′) a ajouté un quatrième but avant que André Ayew ne réduise l’écart pour les Havrais (85′). Malgré quelques occasions pour Le Havre, l’OM a maîtrisé la rencontre, se montrant solide tant en défense qu’en attaque, et prend trois points d’avance sur Monaco, son poursuivant.

La note de Quentin Merlin : 7.5/10

Son appréciation

Positionné sur l’aile gauche tout au long de la rencontre, l’ex-joueur du FC Nantes a été précieux. Dans le coup sur l’action qui amène l’ouverture du score de Rongier (26), il a ensuite donné deux passes décisives, d’abord pour Bilal Nadir (39) puis pour Neal Maupay de la tête (43). Remplacé par Garcia, qui a inscrit un but opportuniste (75). Le piston peut évoluer très haut sur le terrain face à une équipe en bloc bas et c’est dans cette zone qu’il est le meilleur…

Les notes des médias