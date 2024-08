OM : Merlin, enfin le décollage !

Note de FootMercato

7.5/10

Son match se boit sans soif. Animateur de son couloir gauche, l’ancien Nantais a tout simplement mis au supplice le jeune Sangui. Dans cette configuration d’attaque-défense, il aurait pu terminer la rencontre à 3 passes décisives si ses coéquipiers avaient fait preuve de plus d’adresse. Il délivre un bonbon pour Wahi, puis un autre, cette fois décisif, pour Harit (26e), et un dernier, pour Rowe. Sa flexibilité tactique, avec cette capacité à s’insérer comme un milieu de terrain, et son jeu sans ballon, ont encore été précieux à l’OM. Inoxydable, il enchaînait encore les déboulés dans son couloir en fin de match, et c’est sa frappe qui amène le but de Greenwood.