OM : Merlin, la belle surprise !

Malgré un premier quart d’heure moyen, l’OM a pu s’en remettre à l’efficacité de Greenwood pour lancer son match s’imposer facilement 1-3 face au TFC lors de cette 3e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Quentin Merlin lors de ce match.

Après un premier quart moyen sans réussir à trouver ses joueurs offensifs, l’OM s’est mis dans le bon sens grâce à un but clinique de Greenwood. L’Anglais en doublé la mise dans la foulée, bien aidé par la défense et le portier toulousain bien attentistes. Toulouse s’est ensuite retrouver à 10 suite à une intervention non maitrisée de Magri. Le match n’avait plus beaucoup de suspens, encore plus quand Luis Henrique a vu sa frappe déviée de la main dans le but de restes. 0-3, en supériorité numérique, on pouvait imaginer une addition lourde. Mais Greenwood a raté une énorme occasion, et finalement le TFC a sauvé l’honneur suite à un long ballon en profondeur mal lu par Rulli qui s’est fait devancer par Babicka. 1-3, score finale et deuxième victoire de suite à l’extérieur pour les olympiens.

La note de Quentin Merlin : 7/10

Son appréciation

C’est la bonne surprise de ce début de saison. Merlin avati connu 6 mois compliqués lors de son arrivée en janvier, il se sent bien mieux sous De Zerbi. Très impactant dans son couloir, il s’entend bien avec Luis Henrique et fait parler la qualité de son pied gauche. Une valeur sûre dans le système du coach italien.

Les notes des médias