OM : Merlin, un vrai plus techniquement !

L’OM s’est imposé 0-2 à Saint Etienne lors de la 14e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Quentin Merlin lors de ce match tendu qui s’est bien déroulé pour les hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille a dominé l’AS Saint-Étienne (2-0) ce dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1, récupérant ainsi la 2e place du classement à 5 points du PSG. Après une ouverture du score sublime de Rabiot (17e), l’OM a maintenu une maîtrise totale du jeu, avec Mason Greenwood qui a doublé la mise après un penalty raté mais suivi d’un deuxième essai (64e). Malgré quelques interventions salvatrices de Larsonneur, l’ASSE n’a jamais réussi à réagir et a été constamment dominée. Les Phocéens, sereins, ont géré la fin de match sans encombre, confirmant leur victoire.

De retour en tant que piston gauche après avoir été remplaçant contre Lens et Monaco, Quentin Merlin a retrouvé un rôle où il peut véritablement briller. Dès le début, il fait preuve de vivacité en éliminant Appiah et enchaîne avec une frappe puissante contrée juste devant Larsonneur (10e). Plus tard, il est à nouveau dangereux avec un tir bien stoppé par le gardien stéphanois (28e) avant de provoquer un bon coup franc (44e). En première période, le jeu de l’OM s’est largement concentré sur son côté, bien que l’impact de Merlin se soit fait moins ressentir en seconde période. Il n’a pas encore retrouvé 100% de ses capacités physique, mais il apporte déjà bien plus techniquement que son concurrent Garcia, blessé pour ce match…