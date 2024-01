OM: « Mes débuts à Marseille, dans une ambiance à laquelle je n’étais pas habitué »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans un entretien accordé à MadeInFOOT, le gardien du LOSC Lucas Chevalier est revenu sur son premier match comme titulaire au Vélodrome. L’international espoir français « n’était pas habitué à l’ambiance du Vélodrome ».

Dans un entretien accordé à MadeInFOOT, le gardien de Lille Lucas Chevalier est revenu sur son premier match joué comme titulaire le 10 septembre dernier au Vélodrome pour OM – LOSC (2-1). Le Français de 22 ans « n’était pas habitué à l’ambiance du Vélodrome ».

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Longoria agacé par des rumeurs infondées ?

« Je n’ai rien mangé de la journée et je ne pouvais pas parler ce jour-là »

[#LOSC🔴⚪️] « Je me souviens que je n’ai rien mangé de la journée et que je ne pouvais pas parler ce jour-là » : Lucas Chevalier (22 ans), le portier des Dogues, revient sur son baptême du feu en L1 et lâche une grosse confession ! 👇https://t.co/LMOmXwdO7G — MadeInFOOT (@madeinfoot) December 30, 2023

« Je me souviens que je n’ai rien mangé de la journée et que je ne pouvais pas parler ce jour-là. C’était très, très difficile à gérer émotionnellement, a confié Chevalier. Je ne sais même pas si j’aurais envie de revivre ce sentiment parce qu’il y avait aussi toute cette pression autour de moi. Il y avait beaucoup d’attentes. Et puis c’était à Marseille, dans une ambiance à laquelle je n’étais alors pas habitué. Mais je voulais montrer que j’étais présent. Je pense que j’ai plutôt bien joué ce soir-là, même si nous avons perdu. Et surtout, j’avais fait preuve de beaucoup de sang-froid. Et d’ailleurs, c’est aussi ce qui m’a donné confiance pour l’avenir. Mais oui, c’est un moment gravé dans ma mémoire », a-t-il ajouté.