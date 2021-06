Le DG de l’OM explique sa stratégie

Directeur général de l’Olympique de Marseille, Laurent Colette est installé dans le club marseillais depuis juin 2018, après un passage à l’AS Roma et au FC Barcelone.

Laurant Colette, s’est exprimé sur la stratégie de développement international de l’Olympique de Marseille, pour le média EcoFoot.

Nous nous situons dans une phase de rattrapage — Colette

« Mettre en place une ambitieuse politique de développement international est désormais une condition indispensable à remplir pour poursuivre sa stratégie de croissance. Au fil des années, le football s’est imposé comme le spectacle numéro un au monde. Partout sur la planète on consomme du football européen ! Et cela a une incidence sur la composition des communautés de fans. Par exemple, 97% des fans suivant le FC Barcelone sur les réseaux sociaux ne vivent pas en Espagne ! L’AS Roma atteint également un taux franchissant la barre des 90%. Ces ratios sont colossaux. A l’Olympique de Marseille, notre taux de supporters internationaux rassemblés sur les réseaux sociaux est de l’ordre de 60%. Le pourcentage est actuellement inférieur aux très grands clubs européens mais il est en constante progression. Nous nous situons dans une phase de rattrapage. Par ailleurs, il est déjà très élevé et cela nous pousse à entamer des réflexions pour contenter cette importante communauté qui ne peut exprimer sa passion de la même manière que nos supporters vivant à Marseille. Il faut alors songer à la mise en place de nouvelles actions pour renforcer ce lien avec les supporters vivant aux quatre coins de la planète. L’internationalisation est un sujet clé dans la stratégie de développement du club. » Laurent Colette – Source: Ecofoot.fr (14/06/21)