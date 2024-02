OM – Metz : Le onze de départ probable olympien

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Metz ce vendredi soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ que le coach de l’OM Gennaro Gattuso devrait mettre en place pour cette rencontre.

Il y a encore de nombreux absents côté marseillais pour ce match. Valentin Rongier est toujours en convalescence tout comme Nadir (genou). Un doute subsiste concernant Murillo (adducteurs). Eliminé hier soir par la Côte d’Ivoire lors de la CAN, le défenseur congolais Chancel Mbemba ne sera pas disponible. Kondogbia (cuisse) et Veretout (quadriceps) sont également forfaits.

Retour du 3-5-2 ?

Le coach olympien pourrait de nouveau aligner son équipe en 3-5-2 avec le retour de Clauss dans le onze de départ sur le côté gauche.

Lopez

Clauss, Gigot, Meité, Balerdi, Merlin

Ounahi, Onana, Harit

Ndiaye (ou Moumbagna) , Aubameyang,

Laszlo Bölöni a évoqué l’état de son équipe avant ce déplacement en conférence de presse. « Une immense inconnue. C’est extrêmement difficile de trouver. Il s’est passé quelques jours depuis le match contre Lorient et je me demande toujours pourquoi on a débuté la seconde période en étant inexistant. Et pourquoi on est redevenu combatif et existant ensuite. La crise, pour moi c’est quelque chose qui arrive d’un coup. Je ne dirais pas « crise », ce sont des difficultés que l’on connaissait déjà bien avant. On pensait solutionnait cela, qu’on était capable de résister avec plus de facilité. Mais on se rend compte que c’est difficile, que la difficulté reste jusqu’au bout, même si ce n’était pas une surprise. Georges a démontré qu’il a des qualités et une efficacité qu’il doit retrouver. Lamkel Zé est un joueur que je connais parfaitement avec toutes ses qualités avec tous ses défauts. C’est un challenge pour un comme pour l’autre. Les deux joueurs ont des qualités et ils l’ont prouvé. »