OM – Metz : Trois absents (dont 2 minots) dans le groupe marseillais

Cinquième match officiel de la saison pour l’Olympique de Marseille, et troisième match à domicile de suite après l’ASSE et Lille. Le club marseillais recevra le FC Metz ce samedi soir à 21h au Stade vélodrome. André Villas-Boas peut compter sur un groupe au complet hormis Jordam Amavi…

Le coach portugais a communiqué son groupe pour cette rencontre. On note les absences de Lucas Perrin et Christopher Rocchia… Et le retour de Khaoui.

Le Groupe de l’OM face au FC Metz :



Gardiens :Mandanda, Pelé, Simon



Défenseurs : Alvaro, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Balerdi, Sarr



Milieux : Kamara, Rongier, Lopez, Strootman, Gueye, Sanson, Khaoui



Attaquants : Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic

