Coach du MHSC depuis le début de la saison, Olivier Dall’Oglio s’apprête à jouer sa troisième confrontation contre l’OM. Toujours perdant face aux Marseillais cette saison, il vient avec des intentions offensives au Vélodrome !

En conférence de presse avant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le MHSC, Olivier Dall’Oglio a longuement été questionné sur Rémy Cabella, sa nouvelle recrue. L’ancien joueur de l’OM fait partie du groupe et pourrait même jouer selon son coach.

« Cabella est plutôt bien, voire très bien après avoir passé tous les tests physiques. Il a participé aux ateliers ce matin. En termes de blessure (au mollet), il n’a plus rien. J’ai l’autorisation des médecins pour l’emmener à Marseille. Je prendrai une décision samedi. On a la possibilité de renforcer l’équipe avec un joueur qui peut rapidement s’intégrer. Comme Rémy est très motivé, comme on l’a senti au quotidien, pourquoi ne pas l’intégrer rapidement ? C’est un joueur de haut niveau qui connaît bien la maison et s’y sent bien. L’inconnu, c’est le rythme. Comme c’est une nouvelle équipe pour lui, son intégration se fera petit à petit. »Olivier Dall’Oglio — Source: Conférence de presse (08/04/22)

On y va pour gagner , ce sera un gros match pour nous — Dall’Oglio

L’entraîneur français a ensuite évoqué la rencontre face à l’Olympique de Marseille. Lui qui n’a pas réussi à battre les joueurs de Sampaoli cette saison après deux confrontations (en L1 et en Coupe de France), il affirme vouloir remporter cette rencontre et vient avec des intentions offensives au Vélodrome !

« Si on veut finir dans les dix premiers, nous devons éviter ces laisser-aller que l’on a par moments. On doit retrouver un élan, une détermination et un collectif. J’ai senti que l’on avait lâché après un match intéressant à Bordeaux. On a remis un peu les choses à plat. Ce match ne sera pas une partie de rigolade. On y va pour gagner sachant que l’on n’a pas perdu en Coupe. Ce sera un gros match pour nous » Olivier Dall’Oglio — Source: Conférence de presse (08/04/22)