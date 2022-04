OM – MHSC : La réponse de Cabella aux sifflets du Vélodrome lors de son entrée

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Rémy Cabella est entré en fin de rencontre avec le maillot du MHSC. L’ancien milieu offensif ne tient pas rigueur aux supporters malgré leurs sifflets.

Après son départ de Krasnodar en Russie, Rémy Cabella a rejoint le MHSC. Ce dimanche, c’était la première fois que l’ancien international français était dans le groupe de Montpellier depuis son retour en ligue 1 !

Ce n’est pas grave, ça fait partie du foot, du jeu, et c’est ça qu’on aime — Cabella

Ses premières minutes, il les a donc joué au Vélodrome face à l’OM ce dimanche… Les supporters marseillais lui ont réservé un accueil plutôt glacial, tout comme son coéquipier Valère Germain également passé par l’OM.

Au micro de Prime Vidéo, Rémy Cabella a répondu à quelques questions sur son retour en France mais aussi au Vélodrome. Forcément, il a été interrogé sur les sifflets de l’antre marseillaise à son entrée.

« Bien sûr, c’est un plaisir de reprendre en Ligue 1 mais le plus important, c’est le terrain et le résultat. On a joué face à une très belle équipe de Marseille, une équipe qui joue la Ligue des Champions. Ils ont fait ce qu’il fallait en 20 minutes, c’est dommage pour nous parce que je pense qu’en deuxième mi-temps, on a quelques petites occasions et si on les met au fond, ce n’est plus le même match. On apprend contre des équipes comme Marseille. Les sifflets? Ce n’est pas grave, ça fait partie du foot, du jeu, et c’est ça qu’on aime. » Rémy Cabella – Source : Prime Vidéo (10/04/22)