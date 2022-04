OM – MHSC : Les paris secure et fous avec de grosses cotes sur Unibet !

Comme chaque semaine, l’équipe DFM vous propose, avec notre partenaire Unibet, quelques paris sur les matchs de l’OM. A quelques heures de ce match entre les Marseillais et Montpellier, retrouvez le pari sécure et le pari fou de nos deux journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes !

Le pari sécure : OM – MHSC, Benjamin mise sur une victoire des Marseillais avec les deux équipes qui marquent (cote à 3,08 sur Unibet), celui de Nico est également une victoire de l’OM mais avec trois scores possibles : 2-1, 3-1 ou 4-1 (cote à 3,68 sur Unibet)

Le pari fou : OM – MHSC, Ben tente de découvrir le buteur ! Pour lui, l’OM va gagner mais il augmente sa cote avec un but de Duje Caleta Car ! ( grosse cote de 13,88 sur Unibet), pour Nico, c’est une victoire de l’OM mais Valère Germain qui joue maintenant avec les Montpelliérains sera le premier buteur ! (cote de 26 sur Unibet)

Confrontations OM – MHSC en Ligue 1

Victoires de l’OM : 30 Matchs nuls : 21 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

« C’est vrai qu’il ne faut pas oublier qu’on joue avec un effectif réduit mais si il n’y a pas de rotation on risque de perdre soit du rendement, soit des joueurs. Ce que j’essaie de faire c’est de changer soit au niveau stratégieque, soit les joueurs, sinon je risque d’être reconnaissable et plus vulnérable. On essaye de protéger les joueurs pour ne pas perdre leur efficacité ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/43/22)

« Cabella est plutôt bien, voire très bien après avoir passé tous les tests physiques. Il a participé aux ateliers ce matin. En termes de blessure (au mollet), il n’a plus rien. J’ai l’autorisation des médecins pour l’emmener à Marseille. Je prendrai une décision samedi. On a la possibilité de renforcer l’équipe avec un joueur qui peut rapidement s’intégrer. Comme Rémy est très motivé, comme on l’a senti au quotidien, pourquoi ne pas l’intégrer rapidement ? C’est un joueur de haut niveau qui connaît bien la maison et s’y sent bien. L’inconnu, c’est le rythme. Comme c’est une nouvelle équipe pour lui, son intégration se fera petit à petit. Si on veut finir dans les dix premiers, nous devons éviter ces laisser-aller que l’on a par moments. On doit retrouver un élan, une détermination et un collectif. J’ai senti que l’on avait lâché après un match intéressant à Bordeaux. On a remis un peu les choses à plat. Ce match ne sera pas une partie de rigolade. On y va pour gagner sachant que l’on n’a pas perdu en Coupe. Ce sera un gros match pour nous » Olivier Dall’Oglio — Source: Conférence de presse (08/04/22)