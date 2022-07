OM – Milan AC : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte, ce dimanche, le Milan AC dans le cadre du dernier match amical de la présaison 2022/2023. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille affronte les Rossoneri à l’occasion du dernier match de présaison estival. Cette rencontre qui va se jouer dans un Vélodrome en fusion va permettre de voir encore un peu plus le système d’Igor Tudor.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Milan AC aura lieu ce soir à 18h00 à Marseille. Le match sera retransmis sur RMC Sport 1, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var…

OM – Milan AC en Streaming

Pour regarder OM – Milan AC en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de BFM Marseille (accessible gratuitement), vous pouvez aussi regarder ce match si vous êtes abonné à la chaine Twitch de l’OM.

PROGRAMME DES MATCHS AMICAUX de l’#OM 13/07 : OM / Marignane Gignac / 19h 16/07 : OM / Norwich City FC /Stade de Parsemain / 18h 22/07 : Middlesbrough FC / OM / UK / 19h (heure locale) 27/07 : OM / Betis Séville / UK / 19h30 (heure locale) 27/07 : OM / AC Milan / Vél / 18h — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 12, 2022

Nous avons vu des choses intéressantes, mais la route est encore longue — Tudor

« C’était un bon match, contre une belle équipe. C’était un bon test pour les deux équipes de voir la progression. Je suis satisfait. Je ne suis peut-être pas heureux avec le but encaissé dans les dernières secondes. Quand il ne reste qu’une minute, tu dois envoyer le ballon loin devant et le match est terminé. Mais les gars voulaient marquer ce but, ils ont essayé. Nous avons vu des choses intéressantes, mais la route est encore longue. Nous travaillons seulement depuis trois semaines et c’est l’opposé total de ce qu’ils faisaient l’année dernière donc nous avons besoin de temps. Aujourd’hui, j’ai vu quelques fragments de ce que je veux voir » Igor Tudor – Source : Après-match (27/07/22)

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, Caleta Car, Clauss, Gigot, Kolasinac, Lirola, Mbemba, Mmadi, Touré

Milieux de terrain :

Elmaz, Gerson, Guendouzi, Gueye, Rongier, Ünder

Attaquants :

Bakambu, Ben Seghir, De La Fuente, Dieng, Milik, Payet, Suarez