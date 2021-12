OM : Milik a ouvert le robinet ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 4-1 face à l’ES Cannet-Rocheville à l’occasion des 32e de finale de Coupe de France. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik, titulaire et triple buteur dans cette rencontre…

L’Olympique de Marseille s’est fait peur en concédant l’ouverture du score. Les Marseillais ont bien réagi et ont finalement réussi leur entrée en lice en Coupe de France face à l’ES Cannet-Rocheville hier après-midi. Victorieux sur le score de 4 buts à 1, l’OM a maîtrisé son sujet sans concéder de nombreuses occasions. Si le pensionnaire de National 3 a ouvert le score peu après le premier quart d’heure, l’OM est revenu dans la rencontre grâce à un penalty inscrit par Arkadiusz Milik peu avant la pause. En seconde période, l’OM s’est montré plus réaliste en inscrivant 3 buts supplémentaires. Si la rencontre a été marquée par un triplé de l’attaquant polonais, cette rencontre a également été marquée par le premier but de Luis Henrique sous les couleurs olympiennes. Servi idéalement par Mattéo Guendouzi, l’ailier brésilien est entré en jeu à la 60e minute en remplaçant Konrad de la Fuente. Autre fait marquant du match, Oussama Targhalline est entré en jeu à la 77e minute et a bénéficié de ses premières minutes en compétition officielle avec le maillot de l’OM. Aligné aux côtés de Pape Gueye au milieu de terrain, Milik a raté deux occasions, mis une tête sur la barre, mais cette fois il s’est offert un triplé. L’attaquant polonais a-t-il enfin lancer sa saison ?

A lire aussi : OM : Les Marseillais connaissent leur prochain adversaire en Coupe de France !

La note d’Arek Milik : 8/10

Son appréciation FCM

Milik a ouvert le robinet ?

Titulaire dans le 4-2-3-1 proposé par Sampaoli, Milik a relancé son équipe en transformant le penalty obtenu par Konrad. L’attaquant avait au préalable raté 2 occasions. Il a trouvé la barre en seconde période avait de profiter de profiter de deux bonnes passes de Guendouzi pour s’offrir un triplé. Le buteur polonais a été actif et surtout finisseur, c’est ce que l’on attend de lui. Le joueur prêté par Naples en surement enfin lancé sa saison…

Les notes des médias