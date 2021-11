OM: « Milik change ton système de jeu, Payet est poussé à gauche ! »

L’OM montre un beau visage cette saison en Europa League, mais ne concrétise pas au niveau des résultats, avec seulement 4 nuls en autant de match. De retour depuis quelques semaines, le retour de Milik interroge notre consultant Jean-Charles de Bono…

De retour depuis quelques matchs, Milik a marqué deux buts sous les couleurs de l’Olympique de Marseille mais peine a pleinement s’intégrer dans cette équipe. Notre consultant Jean-Charles de Bono a donné son avis sur l’intégration du Polonais dans le schéma tactique de Jorge Sampaoli :

Un changement fait changer trois ou quatre joueurs dans le dispositif– JCDB

« Avec Milik tu changes ton système de jeu, ce n’est plus la même chose. Quand tu avais le petit Dieng, les milieux se projetaient beaucoup plus vers l’avant. J’ai l’impression que Milik a poussé Payet sur le côté. Et puis quand il y a un changement, ça fait changer trois ou quatre joueurs dans le dispositif. Je trouve ça assez énorme. » Jean-Charles de Bono— Source: FCM (04/11/21)

Pour Sampaoli, cette absence de victoire n’est pas vraiment méritée :

Il n’y a pas vraiment de justice dans le football– Sampaoli

« C’est vrai que c’était un match complexe, avec différentes situations. On a fait une grosse première mi-temps et le fait qu’on arrive avec le nul à la pause n’est pas juste. Ensuite, on a encaissé un but rapidement et c’était dur de revenir face à une équipe expérimentée. On a continué de jouer sans peur, mais la chance n’était pas avec nous, il faut maintenant gagner les deux prochains matches. C’était surtout pour changer le système de jeu, pour avoir plus de un contre un dans les couloirs et pour avoir plus d’équilibre au milieu avec Rongier face à une équipe solide défensivement. On voulait casser les espaces, passer de gauche à droite. Il n’y a pas vraiment de justice dans le football. Honnêtement, on était à la hauteur lors des quatre matches, on a joué avec beaucoup de courage et de personnalité, si on arrive à avoir cette même conviction lors des prochains matches, on peut se qualifier. Il faut qu’on continue à chercher la victoire. » Jorge Sampaoli– Source: Conférence de presse (04/11/21)