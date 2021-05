OM : « Milik devra montrer plus pour chercher le podium la saison prochaine… »

L’Olympique de Marseille a fait match nul hier soir face à Strasbourg à l’occasion de la 35e journée de championnat. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik sur cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec hier soir au Stade Vélodrome face à Strasbourg (1-1) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. En forme lors de ses dernières apparitions, Arek Milik n’a pas réalisé son match le plus abouti sous les couleurs de l’OM…

Il devra montrer plus pour chercher le podium la saison prochaine…

Au micro de Canal + avant le début de la rencontre, le Polonais a laissé plané le doute concernant son avenir. Sur le terrain, on l’a vu tenter des choses mais face à ce bloc bas, il n’a pas réussi à s’imposer seul en pointe. Il nous a tout de même gratifié de quelques gestes de classe, pesé par sa présence mais cela n’a pas suffit. Il négocie mal des ballons offerts par ses partenaires, notamment ce centre de Lirola sur lequel il fait une tête bien molle. Une frappe trop écrasée à la demi-heure et une occasion ratée à la suite d’une passe de Thauvin. Un match sans magie.