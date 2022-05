OM : Milik envoie un message à Sampaoli pour le match face à Feyenoord !

Ce mercredi à 14h, Arkadiuz Milik était en conférence de presse avec Jorge Sampaoli. L’attaquant polonais a répondu aux questions des journalistes et notamment sur son temps de jeu.

C’est toujours la décision du coach mais je suis prêt à 100% — Milik

« Demain si je joue, car c’est toujours la décision du coach, je suis prêt à 100%, je sais qu’il y a eu de grands attaquants à l’OM, je fais tout pour m’améliorer et je vais tout faire pour qu’on aille en finale. J’espère qu’on arrive en finale, c’est la seule chose qui m’intéresse. Au match aller on a fait beaucoup d’erreurs, j’espère qu’on en fera moins demain. Les erreurs font partie du jeu… Quand je rate une occasion, le plus important c’est de vite rejouer et d’être de bonne humeur, de revenir. Dans le football, il y a de bons moments et de moins bons. Le plus important c’est de continuer à avancer.nous allons tout faire pour aller en finale, nous avons des erreurs mais on va tout faire pour gagner demain » Arek Milik – Source : Conférence de presse (04/05/22)

