OM : Milik impuissant, un avenir en question ?

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à marquer face au Feyenoord lors de la demi-finale retour de Ligue Conférence, le club est éliminé. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik, entré rapidement en jeu lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait emballer le match face à Feyenoord après sa défaite 3-2 au match aller. Les olympiens sont bien entrés dans le match avec un domination et une belle occasion pour Payet qui ne cadre pas sa frappe après un bon décalage. Le meneur de jeu va sortir au bout d’une demi-heure de jeu suite à une blessure musculaire. La suite a être plus compliquée pour les hommes de Sampaoli, incapables de mettre de la folie dans cette rencontre. Milik ne va pas appuyer suffisamment deux têtes, dans le même temps Feyenoord va s’offrir 10 minutes de possession et deux belles situations sur des frappes déviées. Sampaoli va changer de système en seconde période, en passant en 3-5-2 avec Lirola à droite et Gerson à gauche. Mais cela ne va pas marcher, par manque de précision technique, Rongier va s’offrir une belle occasion, sans réussir à appuyer sa frappe. Les néerlandais vont pourrir le match et gagner du temps, ils vont valider leur billet pour la finale face à l’AS Roma. L’OM a raté son rendez-vous, trop brouillon, trop maladroit…

Il a remplacé Payet mais n’a pas pesé sur le match. Milik n’est plus efficace, pire il a du déchet technique…

La note d’Arek Milik : 3/10

Milik impuissant, un avenir en question ?

il a remplacé Payet blessé et a eu une heure pour marquer un but synonyme de prolongation. Mais l’attaquant polonais a été trop tendre, incapable de donner de la puissance sur deux têtes, il vendange une grosse possibilité par un contrôle complétement raté. Le Polonais n’est pas efficace et il ne pèse pas assez dans le jeu de son équipe, encore une saison compliquée par les blessures et donc des absences mais aussi par un temps nécessaire à retrouver son niveau et sa confiance de buteur. Avec un contrat jusqu’en 2023, la question de son avenir à l’OM va se poser cet été…

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Le Polonais a à peine apporté du poids dans le jeu aérien (34e, 45e+2). Il n’a pas senti un centre de Guendouzi (51e) et a manqué de justesse à la 63e sur un service d’Harit. Maxifoot 3/10 Entrée à la 33e minute par Arkadiusz Milik (3), auteur d’une heure cataclysmique. Un mauvais placement, une incapacité à se démarquer… Et que dire de ce contrôle complètement raté dans la surface en seconde période ? Un match qui va lui faire énormément de mal et qui pourrait braquer son coach, loin d’être son plus grand fan. FootMercato 5.5/10 Auteur d’une belle tête dès son entrée en jeu, l’attaquant polonais s’est parfaitement incorporé au collectif. Inspiré dans ses appels, présent dans la surface, l’ex-Napolitain a cependant trop tergiversé au moment de conclure un joli mouvement collectif des siens (63e). Frustrant. 90Min 3/10 Milik a suppléé Payet pour une bonne activité aérienne. Dans les pieds, difficile de le trouver. L’international polonais a manqué un contrôle simple dans la surface menant à une occasion de but. Quel dommage. Milik a encore beaucoup vendangé et cela en devient inquiétant (3/10).

