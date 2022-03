OM – Milik : « La soirée n’est pas complètement parfaite… »

L’Olympique de Marseille s’impose face au SC Brest ce dimanche soir (1-4) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. La réaction à chaud de l’attaquant olympien Arkadiusz Milik au micro de Prime Video.

« On est très content de cette victoire c’était très important d’enchainer une série de victoire. Ce sont des points importants. La soirée n’est pas complètement parfaite car on encaisse un but. On a encore des choses sur lesquelles progresser. Après 20 minutes on a un peu perdu le contrôle du jeu. Si on regarde le résultat on est très content mais il y a je pense encore des choses à améliorer. Contre Nice ce sera un match très important. On sera à la maison et il faudra gagner. A titre personnel je suis content de pouvoir enchainer les matchs. » Arkadiusz Milik – Source : prime Video