OM : Milik, le grand attaquant est enfin de retour !

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans un match complètement fou au Vélodrome face au SCO d’Angers sur le score de 5-2. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik , titulaire lors de cette 23e rencontre de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a débuté sa rencontre avec beaucoup de mal… Deux buts viennent assommer les joueurs de Jorge Sampaoli mais pas les abattre. Très vite, les Marseillais se relèvent et se re-mobilisent pour gagner cette rencontre.

A la fin, l’OM l’emporte sur le score de 5-2 grâce à un triplé d’Arek Milik, un but d’Ünder et un missile de Gerson… Durant ce match, l’international polonais a époustouflé les supporters par son efficacité mais aussi sa participation au jeu… Une belle réponse à ces mois difficiles !

Milik, le grand attaquant est enfin de retour !

Arrivé du Napoli, l’international polonais a montré de belles choses la saison dernière mais a eu plus de mal après sa blessure à l’été 2021. Des buts en Coupe de France et quelques titularisations lui ont permis d’aider l’OM en début d’année mais le VRAI Milik n’était pas vraiment de retour. Après plusieurs matchs à ne pas être titularisé, l’attaquant a montré de quoi il était capable. En vrai meneur d’homme, il a redonné espoir à l’OM grâce à son premier but sur un piqué du gauche… Il a participé au jeu, s’est créé des occasions, jusqu’à ce que Gerson lui délivre une offrande pour glisser le ballon de la tête dans les buts vides. En fin de rencontre, il s’offre même un triplé avec une belle combinaison avec Ünder. Un match de grande classe qui, on l’espère, réveillera vraiment le Milik que l’on attendait depuis son arrivée !