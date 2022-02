OM : Milik ne comprend pas (le fait d’être remplaçant) !

L’OM s’est imposé 1-2 à Metz en clôture de la 24e journée de Ligue 1 ce dimanche. Au micro de Prime Vidéo, Arek Milik, buteur décisif, n’a pas caché son incompréhension d’être encore sur le banc au coup d’envoi de cette rencontre…

Auteur du but de la gagne grâce à un superbe retourné acrobatique, Arek Milik n’a joué que 15 minutes. L’attaquant polonais était encore remplaçant, mais a encore été décisif. Il n’a pas caché son incompréhension sur le fait de ne pas être titulaire au micro de Prime Vidéo.

On est content d’avoir 4 points sur Nice mais…

« Content d’avoir marqué et de prendre les 3 points ce soir. Encore remplaçant ? Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot. On est très content du classement, on doit encore progressé, on est content d’avoir 4 points sur Nice mais il y a encore beaucoup de matches. Je suis très content de mon but, il est beau ! » Arek Milik – source : Prime Vidéo (13/02/2022)

