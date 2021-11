OM : Milik révèle ce qu’il admire chez Sampaoli !

Arek Milik s’est exprimé auprès du média Prime Video pour évoquer sa relation avec son entraîneur Jorge Sampaoli. Et le buteur polonais de l’Olympique de Marseille ne tarit pas d’éloges le technicien argentin…

Interrogé par le media Prime Video, Arek Milik a répondu à de nombreuses questions sur l’Olympique de Marseille, la distinction du Ballon d’Or et sa relation avec son entraîneur, Jorge Sampaoli. En ce qui concerne ce dernier sujet, le polonais n’a pas caché l’estime qu’il porte pour le coach sud-américain. Et il a dévoilé l’une des raisons pour laquelle cela se passait bien entre les deux.

Voici un extrait de son entrevue avec les journalistes de Prime Video.

Ce que j’aime chez Sampaoli ? C’est que nous essayons de jouer au football depuis son arrivée — Milik

« Ce que j’aime chez lui ? C’est que nous essayons de jouer au football depuis son arrivée. Il est venu avec sa propre philosophie, il aime avoir le ballon et créer des occasions, c’est le plus important. S’il me laisse de la liberté ? Oui il m’en laisse beaucoup. J’ai des consignes sur le terrain mais je peux improviser » Arek Milik — Source: Prime Video (26/11/21)