OM : Milik sera dans le groupe face à Monaco, mais…

Arek Milik sera bien disponible face à Monaco ce samedi. La dernière recrue de l’OM n’a joué qu’un match depuis août dernier et n’a pas les jambes pour débuter la rencontre face à l’ASM. Il va donc débuter ce match sur le banc des remplaçants…

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, AVB a fait le point sur l’état physique de la recrue Milik. L’attaquant polonais sera sur le banc demain face à Monaco…

« Très content que le cas Milik soit réglé, on cherchait un buteur. On attendant un joueur qui prend plus de place dans la surface. Milik n’a pas joué depuis le 15 novembre, il sera sur le banc samedi. (…) C’est un peu comme Kostas (Mitroglou), il lui manque du temps de jeu, il n’en a eu qu’en équipe nationale. il m’a dit qu’il se sentait bien. On va lui donner le temps nécessaire pour que lui me donne le feu vert pour démarrer. On va voir ensuite si ça peut dicter pour nous un changement de système, mais ce sont des interrogations pour la semaine prochaine. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (22/01/2021)