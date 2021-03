OM : « Milik ? Ses coéquipiers lui donnent envie d’aller à la Juventus… »

L’Olympique de Marseille a perdu nettement hier après-midi face à Nice (3-0) à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation du match d’Arek Milik…

Les Olympiens ont été méconnaissables hier lors du revers cinglant face à l’OGC Nice, sur le score de 3-0. Parmi les rares joueurs marseillais à évoluer à son niveau, Milik n’est pas parvenu à peser suffisamment sur la défense niçoise. Faute de ballons intéressants à se mettre sous la dent…

Dans une interview accordée à l’Equipe, il n’a pas vraiment démenti un probable départ cet été. On peut le comprendre en voyant ce que ses partenaires lui ont proposé ce samedi. Seul en pointe, il a eu du mal à être trouvé. En première période, le jeu était plus centré sur l’axe et il pouvait servir de point d’appui à Thauvin et Payet. Sur plusieurs actions en fin de première mi-temps, il combine bien avec l’ailier droit et tente même sa chance d’une frappe puissante du gauche. Benitez intervient bien et repousse le tir du Polonais. Après ça, il a eu du mal à exister. Sakai tente de le trouver sur un centre en retrait mais il est en retard face au défenseur niçois. En seconde période, c’est très difficile pour lui. Il fait des appels intéressants mais n’est pas vraiment servi… Il n’est pas celui à blâmer après cette lourde défaite