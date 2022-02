OM : Milik transparent et souvent oublié…

L’Olympique de Marseille s’est incliné en clôture de la 25e journée 0-2 face à Clermont. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik, titulaire comme avant centre lors de cette nouvelle défaite au stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille a eu encore du mal à rentrer dans le match face à Clermont. le rythme était trop monocorde et lent pour déstabiliser le bloc proposé. Comme souvent dans ces cas là, les visiteurs ont réussi à marquer en contre sur leur premier tir cadré. Les marseillais ont ensuite eu du mal à accélérer leur jeu malgré une grosse domination dans la possession. Il aura fallu attendre la 38e minute et une frappe cadrée de Payet pour voir une belle parade du portier Djoco. Le portier clermontois va être décisif en seconde période avec des arrêts sur des frappes de Rongier, Under. Bamba Dieng va un peu réveiller les marseillais, et se procurer une belle occasion encore sortie par Djoco. Sans surprise, Clermont qui n’a pas eu d’occasion lors de ce second acte va doubler la mise sur un corner en fin de match, Jim Allevinah, 1m72, va marquer de la tête en passant au dessus de Gerson. Khaoui aura même l’occasion de marquer le 0-3 en fin de rencontre mais Lopez a gagné son face à face. Au final l’OM aura tiré 18 fois, pour 4 tirs cadrés et donc 4 occasions sortie par Djoco. Le plus criant reste le manque de mouvement…

De nouveau titulaire malgré des polémiques autour de son cas, Milik n’a pas pesé sur la défense clermontoise et n’a pas été vraiment servi par ses partenaire…

A lire : La colère monte chez les supporters, Sampaoli visé ! Fan Cam d’OM – Clermont

La note d’Arek Milik : 3/10

Son appréciation FCM

Milik transparent et souvent oublié…

Après plusieurs polémiques autour de son cas et son utilisation par Sampaoli, Arek Milik était de nouveau titulaire dimanche soir. L’attaquant polonais n’a pas vraiment existé dans cette rencontre malgré la domination de l’OM dans la possession du ballon. Le buteur n’a pas réussi à se sortir du bloc des visiteurs, il a eu deux petites opportunités : une talonnade sur une frappe ratée de Gerson et une occasion de frapper dans la surface ou il se fait contrer par Seidu. A sa décharge, les milieux de terrain ont rarement joué en première intention et ses appels en profondeur n’ont pas été utilisés. Un match compliqué pour lui comme pour le reste de son équipe…

Les notes des médias

Foot Mercato 4.5/10 Le buteur polonais a vécu un match compliqué. Il a été bien cadré par les centraux de Clermont qui ne lui ont laissé que trois demies-occasions avec cette première tête pas cadrée (20e), sa tentative de talonnade après la frappe ratée de Gerson (42e) ou encore sa double frappe contrée (71e). L’ancien joueur de Naples a très rarement été servi par ses partenaires qui n’ont pas été en réussite dans leurs centres. Maxifoot 5/10 Reconduit par l’entraîneur Jorge Sampaoli pour cette partie, l’avant-centre de l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se mettre en évidence. Malgré la maîtrise du ballon pour son équipe, l’international polonais a été très rarement trouvé dans la surface. A l’exception de quelques remises, le joueur prêté par Naples a peu pesé sur les débats. L’Equipe 3 /10 Titularisé à la pointe de l’attaque, le Polonais a eu très peu de ballons à négocier au cours de quatre-vingt-dix minutes frustrantes. Quasiment jamais en position de frappe, il n’a pas réussi à bien sentir les coups comme sur cette frappe de Gerson qu’il a prolongée (43e). Et il a souffert dans les duels face à la rugueuse charnière adverse.

OM : Match honteux face à Clermont ! Les choix de Sampaoli, Payet, les sifflets du Vélodrome