OM : Milik, trop de blessures pour être régulier ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement 0-3 face à Lyon lors de cette 35e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille était prévenu, car Lyon vient souvent s’imposer au Vélodrome en fin de saison. Sampaoli avait décidé de laisser Guendouzi, Rongier et Harit sur le banc. Le match a été globalement médiocre avec un manque flagrant de rythme des deux côtés. L’OM a eu plusieurs occasions franches en premières mi-temps mais Arek Milik n’a pas été efficace. L’OM, sans être bon, aurait pu mener au score, au passage l’arbitre n’a pas voulu siffler une main de Dembélé dans sa surface. Monsieur Gauthier a par contre validé le but lyonnais malgré un possible hors jeu et une faute sur Pau Lopez. Ce but encaissé a clairement mis un coup sur la tête des marseillais, qui ont été incapables de se révolter. Lyon a marqué un second but sur une hésitation de Caleta Car avec Harit et un marquage aléatoire de Saliba. L’OM aurait pu revenir à 2-1 dans les dernières minutes, mais Bakambu a totalement raté une énorme occasion et sur le contre, Toko Ekambi a planté le but du 0-3. Une humiliation à domicile avec un gros manque d’efficacité, des erreurs défensives, une incapacité à réagir et un arbitrage douteux…

Aligné à la pointe de l’attaque olympienne, Arek Milik a eu plusieurs grosses occasions mais a manqué d’efficacité…

La note d’Arek Milik : 3/10

Son appréciation FCM

Milik, trop de blessures pour être régulier ?

Connu pour être un redoutable buteur, Arek Milik reste assez irrégulier cette saison. Il faut dire que l’attaquant doit faire avec des blessures qui l’oblige a retrouver le rythme et la confiance. Face à Lyon, l’ancien attaquant de Naples a eu 4 occasions franches mais n’a pas réussi à marquer. Une première fois contré par un défenseur, il a ensuite raté le cadre dans un face à face avec Lopes. La plus grosse possibilité est sans doute ce centre de Gerson que Milik ne maitrise pas avec son pied doit. Enfin, décalé à gauche il ne donne pas assez de puissance à sa frappe pour inquiéter le portier lyonnais. Quid de son avenir ? Alors que Pablo Longoria semble accélérer dans le dossier Ali Cho, son contrat court qui se termine en 2023 (dixit l’Equipe) pourrait entrainer son transfert cet été…

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Une reprise du gauche contrée par Emerson (9e), de l’envie dans le pressing mais il est trop court sur un centre de Lirola (17e), imprécis sur son lob qui passe au-dessus (29e) et hors du coup avec cet énorme raté seul dans les 5,50 lyonnais sur un service de Gerson (43e). Assez lent quand il a été trouvé dans la profondeur. Maxifoot 3/10 L’attaquant marseillais n’a pas été à la hauteur de cette affiche. Il a, certes, réussi à se créer quatre occasions (10e, 29e, 43e, 48e) mais il a cruellement manqué de réalisme à chaque fois. Au final, ses ratés ont pesé dans la balance… Remplacé à la 86e par Cédric Bakambu. FootMercato 3/10 La rencontre de l’avant-centre Polonais de l’OM est marquée par un terrible manque d’efficacité. D’abord trouvé dans la surface entre deux défenseurs lyonnais par Pape Gueye, il voyait cependant sa reprise être contrée en corner (9e). Un peu plus tard, il était bien servi dans la profondeur par Payet, mais il manquait son ballon piqué qui finissait au dessus du but de Lopes (28e), puis sur un centre de Gerson il se retrouvait face au but vide mais en une touche du pied droit il ne parvenait pas à cadrer (42e). En début de seconde période, bien servi par Lirola il envoyait sa frappe dans les bras de Lopes (47e). 90Min 3/10 Dommage que Arek Milik ait manqué de spontanéité dans la surface face à Emerson puis de vivacité face à Malo Guston. Ensuite, l’international Polonais a manqué une occasion le but ouvert… Une grosse erreur. On l’a vu même en seconde période offrir une occasion aux Lyonnais sur une perte de balle. Au vu du résultat, son raté est terrible.

