OM : Mitroglou répond à ceux qui l’ont critiqué à Marseille

Prêté par l’OM au PSV Eindhoven, Kostantinos Mitroglou, vit encore une expérience compliquée. Dans un entretien accordé au quotidien Grec Sport24, Kostas a évoqué les critiques à son encontre depuis son transfert à l’Olympique de Marseille où il n’a jamais réussi à s’imposer …





Konstantinos Mitroglou a été buteur pour le premier match de son nouvel entraîneur Mark Van Bommel il y a quelques jours avec le PSV. Après avoir raté sa première partie de saison il pourrait ainsi avoir de nouveau sa chance avec ce changement de coach.

Interrogé par le quotidien Sport24 il a évoqué les critique à son encontre depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille :

J’ai mis 13 buts en 30 matchs — Mitroglou

A lire aussi : Prêté OM : Mitroglou rejoue et marque !!

« Marseille est considéré comme l’une des plus grandes équipes en France, la seule à avoir gagné la Ligue des champions. La pression est donc forte et naturelle, comme la critique. Pour un buteur, il y a les stats. J’ai mis 13 buts en 30 matchs, on a atteint la finale de la Ligue Europa. Tout le monde peut critiquer, tout le monde a le droit, mais je ne suis pas touché ». Konstantinos Mitroglou – Source : Sport24