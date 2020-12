OM – Monaco (2-1) : La passe de six pour Marseille !

L’Olympique de Marseille s’impose 2-1 face à Monaco à l’occasion de la 14e journée. Un match qui s’est joué dans le premier quart d’heure, les marseillais ont ensuite défendu leur avance malgré un penalty encaissé à la 80′.

OM 2 1 Monaco Thauvin 05′ 80′ Ben Yedder (sp) Bendetto 13′

Le MAtch

L’Olympique de Marseille ne pouvait pas mieux débuter son match face à l’AS Monaco. Florian Thauvin a en effet ouvert la marque de la tête sur une offrande de Dario Benedetto (6′, 1-0). Quelques minutes après le but de l’ancien attaquant de Bastia, c’est Dario Benedetto qui double la mise d’une superbe reprise de volée sur un centre parfait de… Florian Thauvin L’OM mène désormais 2-0 contre l’AS Monaco. Une entame quasi parfaite des marseillais qui ont ensuite reculé face à des monégasques plus entreprenants et qui n’ont pas abdiqué loin de là.

Monaco a même eu plusieurs opportunités, mais Mandanda a encore une fois été impérial pour éviter la réduction du score (29′,33′)

Marseille a perdu le contrôle du match au fil des minutes jusqu’à la pause. Il faudra absolument le reprendre en seconde période pour ne pas laisser l’ASM revenir.

Premier quart d’heure efficace de l’OM

Dès l’entame de la seconde période, Ben Yedder à la lutte avec Caleta Car tombe dans la surface marseillaise, l’arbitre ne bronche pas. L’OM est passé en 4-5-1 et se fait dominer en ce début de seconde période. Bien décalé par Benedetto, Thauvin enlève sa frappe face au portier monégasque (58′). Le match est indécis, il y a des situations des deux côtés mais pas forcément de vraies occasions. Germain remplace Cuisance et s’installe côté gauche. Monaco domine et l’OM contre. Thauvin est sanctionné d’un pied haut sur Ben Yedder, penalty pour Monaco (77′). L’attaquant international transforme lui même et relance l’ASM (2-1 / 80′). Balerdi remplace Benedetto, Henrique entre à la place Thauvin, l’OM passe à 5 derrière. L’OM veut résister et conserver sa victoire.

Les marseillais n’ont pas montré grand chose après leur premier quart d’heure de feu. L’essentiel est là, une nouvelle victoire et cette fois face à un adversaire direct dans la course à l’Europe. Une sixième victoire de suite !

Le caviar de Benedetto pour la tête de Thauvin

La galette de Benedetto et la tête très bien placée de Thauvin ! #OMASMpic.twitter.com/sLHxMGrWwd — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 12, 2020

La rendu de l’international français

Le but de Benedetto sur un délice de passe de Thauvin ! 2-0 ! #OMASMpic.twitter.com/tEzxi3ItOa — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 12, 2020





Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai Alvaro Caleta Car Nagatomo

Rongier Kamara Cuisance (Germain 65′)

Sanson (Gueye 24′)

Thauvin Benedetto