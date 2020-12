OM – Monaco : Adversaires piégés, trop de gestion et le cas Dario Benedetto…

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco ce samedi, voici les 3 enseignements de Mourad Aerts…

ADVERSAIRE JOUEUR BIEN PIÉGÉ

C’est toujours plus facile de créer quelque chose face à une équipe qui n’hésite jamais à prendre des risques à la relance comme Monaco, encore faut-il bien les piéger.

C’est ce qu’a fait l’OM en première période avec un pressing ambitieux qui a fait trembler les défenseurs fébriles monégasques et a offert deux buts bien construits à nos deux attaquants. Le genre d’adaptation à l’adversaire qui aurait presque pu nous rappeler les coups tactiques face à Bordeaux ou à Angers l’an dernier. Kovac a vraiment dû se demander ce que faisait Rongier dans certaines positions en première mi-temps, très inhabituel pour cet OM. Mais ça a marché, une belle disposition tactique, jouant sur les faiblesses adverses mais pour se créer quelque chose de positif en attaque, haut sur le terrain puis…

TROP DE GESTION

Puisque l’OM s’est arrêté de jouer, de presser, s’est replié dans ses 40 derniers mètres, a bien failli concéder un premier penalty malchanceux par Nagatomo avant d’en concéder un autre maladroit de Thauvin et s’est retrouvé à trembler… Le genre de situations qui risquent d’arriver lorsqu’on passe autant de temps dans ces 16 derniers mètres avec la VAR en bonus handicapant. Alors que sur la première période, Monaco donnait l’impression de pouvoir encaisser 2, 3 autres buts supplémentaires, les Marseillais n’ont pas donné l’impression de vouloir en profiter plutôt de se contenter de ce très maigre matelas… Ça a failli coûter cher… Mais ça passe !

LE CAS BENEDETTO…

Le cas Benedetto est un cas d’école. Presque un baromètre du jeu offensif de cette équipe. C’est clairement un joueur ayant besoin d’évoluer dans un certain type de configuration. Un joueur collectif qui dès lors qu’il y a des espaces, qu’il est recherché, est capable de faire quelque chose. Saluons donc son troisième but sur les trois derniers matches de Ligue 1. En espérant le voir continuer comme ça jusqu’en mai prochain, ça sera sans doute bon signe pour lui mais aussi pour l’équipe puisque ça voudra dire que l’on joue les rencontres avec plus de monde dans la surface de réparation, plus de mouvements…