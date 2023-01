OM – Monaco : Mohamed Bouhafsi ne digère pas ce choix de la VAR !

Le penalty oublié par l’arbitre lors d’OM vs Monaco fait parler. Si le président Logonria n’a pas caché sa colère dans les couloirs du Vélodrome, l’ancien rédacteur en chef sur RMC, Mohamed Bouhafsi était lui aussi remonté.

Mohamed Bouhafsi a affiché son incompréhension suite au penalty non sifflé pour l’OM après une faute évidente de Maripan sur Kolasinac dans la surface.

Comment ne pas siffler la faute sur Kolasinac

« A quoi sert la VAR si les arbitres vidéo ne sont pas capables d’aider l’arbitre central. Comment ne pas siffler la faute sur Kolasinac. Maripan lui tord la cheville complètement. C’est incroyable de voir que même avec la vidéo des arbitres ne prennent pas le temps de réfléchir. (…) La faute sur Ben Seghir ? Il y a faute et il y a jaune mais c’est différent qu’un penalty quand même non ? ». Mohamed Bouhafsi – source : Twitter (28/01/2023)

C’est incroyable de voir que même avec la vidéo des arbitres ne prennent pas le temps de réfléchir. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 28, 2023



Comme Igor Tudor, le président de l’Olympique de Marseille avait du mal à cacher sa colère suite au penalty oublié sur Kolasinac en seconde mi-temps. Pablo Longoria a laissé éclater sa colère contre l’arbitrage de Jérémie Pignard et plus précisément sur le fait de ne pas avoir utilisé la VAR, lors d’une faute en pleine surface de Maripan : « Mamma mia ! À quoi sert la VAR ? »

Les images de Pablo Longoria après le potentiel penalty 👀#OMASM 👇 pic.twitter.com/qZ9087PcXw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2023

« C’est sans doute l’une des plus grosses erreurs de la VAR. Le fait qu’il tire avant la faute est une explication ridicule. Normalement c’est carton rouge. C’est incroyable, inacceptable » Igor Tudor – Source : Canal + (28/01/23)

🎙Igor Tudor sur Canal+ concernant le penalty non sifflé : « C’est sans doute l’une des plus grosses erreurs de la VAR. Le fait qu’il tire avant la faute est une explication ridicule. Normalement c’est carton rouge. C’est incroyable, inacceptable. » #TeamOM pic.twitter.com/e2Lxqe84In — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 28, 2023

Après à la mi-temps on s’est dit qu’il fallait appuyer sur l’accélérateur — Gigot

Match nul 1/1 entre l’OM et l’AS Monaco. L’OM timide en première mi-temps a concédé l’ouverture du score sur un but contre son camp de Jordan Veretout. L’OM décroche le point du nul grâce à Alexis Sanchez. L’OM reste 3ème de Ligue 1, à 2 points du RC Lens.

»C’était une première mi-temps compliquée pour nous. Monaco nous a fait mal clairement, ils ont bien joué les contre-attaques surtout. On a perdu pas mal de ballons face à une bonne équipe. On a eu de la chance que c’était que 1/0 à la mi-temps. Après à la mi-temps on s’est dit qu’il fallait appuyer sur l’accélérateur puisque c’était pas assez. On a été plus agressif et je pense qu’en deuxième mi-temps on aurait pu gagner ce match. On ne pouvait pas faire pire que la première mi-temps. On est rentré avec d’autres convictions, parce que ce n’était pas assez, mais malheureusement on n’a pas sur gagner ce match, donc c’est rageant parce qu’on a eu les opportunités. Mais des fois quand vous n’arrivez pas à gagner un match il faut réussir à ne pas le perdre. On aurait aimé apporter ces 3 points à notre public » Samuel Gigot – Source : Canal+Sport 360 (28/01/2023)