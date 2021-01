OM – Montpellier (3-1) : Pierre Ménès juge la décision de l’arbitre (qui a failli coûter cher)

L’Olympique de Marseille s’est imposé (3-1) face à Montpellier hier soir au stade vélodrome. Le journaliste de Canal + Pierre Ménès est revenu sur le succès olympien sur son blog.

Coaching gagnant pour Villas-Boas et fin de la mauvaise passe pour l’OM

« Marseille l’a également emporté à l’issue d’un match très plaisant face à Montpellier. Radonjic s’est rappelé au bon souvenir du club en marquant sur une offrande de Thauvin mais Montpellier a égalisé sur une bonne frappe croisée de Mollet. Mais j’ai du mal à comprendre et même à admettre qu’un joueur – Delort en l’occurrence – hors-jeu qui laisse passer le ballon entre ses jambes ne fasse pas action de jeu. Un fait d’arbitrage qui a semblé un temps plomber les Olympiens, sauvés en fin de match par une action et une frappe de classe signées Payet, entré en jeu quelques minutes plus tôt, Germain – tout juste sorti du banc lui aussi – aggravant le score dans la foulée pour sécuriser le résultat. Coaching gagnant pour Villas-Boas et fin de la mauvaise passe pour l’OM, qui retrouve le Top 5. » Pierre Ménès – Source : Canal +