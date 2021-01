OM – Montpellier (3-1) : Villas-Boas pointe du doigt l’arbitrage et met Payet en avant !

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce soir face à Montpellier (3-1) grâce à des buts de Nemanja Radonjic, Dimitri Payet et Valère Germain. Après la rencontre, l’entraîneur olympien André Villas-Boas s’est présenté en conférence de presse et s’est montré ravi du résultat.

L’OM affrontait Montpellier en marge de la 18e journée de Ligue 1 pour le premier match de l’année 2021. André Villas-Boas a décidé de ne pas titulariser Dimitri Payet pour cette rencontre. Mais après avoir ouvert le score dans la première mi-temps, Montpellier égalise d’un but injustement validé par l’assistance vidéo. Les changements de l’entraîneur portugais ont permis à l’OM de reprendre la main sur la rencontre et c’est Payet puis Germain tous deux entrés en jeu qui ont permis à Marseille de remporter la victoire. André Villas-Boas s’est présenté devant le micro de Canal + et après avoir félicité les joueurs, il n’a pas oublié de tacler l’arbitrage…

Payet doit continuer à faire ses magies ! – andré villas-boas

« Sur le but de Montpellier, pour moi Andy Delort fait action de jeu. Il ouvre les jambes et a une influence directe sur le jeu. J’ai déjà perdu après avoir pris ce style de but lorsque j’étais avec le Zenit contre le Spartak. Mais on a bien joué ce soir, Montpellier nous a fait une surprise avec leur 4-4-2 car on a dû s’adapter et changer de système. On doit valoriser l’état d’esprit des joueurs entrés en jeu, le but de Payet change totalement le cours de la rencontre. Il faut qu’il continue à faire ses magies. C’est une victoire importante car elle nous rapproche du top 3. De plus, on profite des mauvais résultats de nos adversaires directs. Mais maintenant on doit penser à la prochaine rencontre face à Dijon. » André Villas-Boas – Source : Canal + (06/01/21)