OM – Montpellier : Des banderoles adressées à la LFP !

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 contre Montpellier, un match animé sur la pelouse mais pas que. Ce rendez-vous était marqué par les interdictions de stade des groupes de supporters olympiens South Winners et Fanatics. De nombreuses banderoles ont été arborés à l’encontre de la décision de la ligue, mais aussi des préfets.

A l’occasion de la victoire de l’OM 2-0 face à Montpellier hier soir, les supporters phocéens ont manifesté leur mécontentement à l’égard des récentes décisions la ligue de football professionnelle (LFP) concernant les débordements intervenus lors du match OM-Nice.

Le groupe de supporters MTP ont décidé de boycotter le début du match laissant à leur place des banderoles pointant du doigt de façon ironique « pour les amendes abusives, les déplacements interdits, les zones fermées, votez LFP. »

Le groupe dénonce « la mort du foot populaire », les autres organisations sont solidaires entre eux et contre la LFP. Le CU 84 a lui affiché « Préfets : A force d’interdire tous les déplacements en Ligue 1, vous ne savez plus gérer ceux en Europe » des mots qui font référence à l’organisation et aux comportements des supporters grecs lors du match de jeudi dernier contre le PAOK Salonique.

Malgré l’interdiction et leur zone fermée, des centaines de Fanatics se sont rendus au stade en allant en tribune Jean Bouin et en profite pour répondre à la ligue « Malgré vos sanctions, présents pour notre passion. »